Altay, üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor
1'inci Lig'de üst üste Adanaspor (D), Ankara Keçiörengücü ve Şanlıurfaspor'u mağlup ederek 9 puan toplayan Altay, son 3 haftada en çok puan toplayan takım olarak dikkat çekti. Sarı kart cezalısı Ceyhun'un yokluğunda Arda'nın ilk 11'de görev yapabileceği belirtildi.
1'inci Lig'de üst üste Adanaspor (D), Ankara Keçiörengücü ve Şanlıurfaspor'u mağlup ederek 9 puan toplayan Altay, son 3 haftada en çok puan toplayan takım olarak dikkat çekti.
Art arda aldığı galibiyetlerle son sıradan kurtulan siyah-beyazlılar, bu periyotta ligin en iyi çıkış yakalayan ekibi oldu. Son 3 karşılaşmalara bakıldığında hanesine 9 puan yazdıran İzmir temsilcisini 7'şer puanla Bodrum FK ve Çorum FK takip etti. Lider Eyüpspor, zirve takipçisi Göztepe ve 5'inci sıradaki Sakaryspor ise 3 maçlık süreçte 6'şar puan topladı.
Ligde 11 puanla 17'nci sıraya yükselen Altay, bu hafta 16 puanla bir basamak üzerinde yer alan Tuzlaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek hem puan farkını kapatmayı hem de 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında evinde Tuzlaspor'u 1-0 mağlup eden Altay, İstanbul'dan zaferle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.
İzmir ekibinde sarı kart cezalısı durumuna düşen ön libero Ceyhun forma giyemeyecek. Ceyhun'un yokluğunda Arda'nın ilk 11'de görev yapabileceği belirtildi.