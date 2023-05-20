Altay Tuzlaspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Tuzlaspor'u konuk eden Altay, rakibini 3-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve maçın detayları haberimizde.
Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Tuzlaspor'u konuk eden Altay, rakibini 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Ali'den aldığı pasla ceza sahasına giren Paixao, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.
28. dakikada Ogün'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan Bünyamin, iki Altaylı arasında topu filelere gönderdi. 0-1
32. dakikada kornerden geçen top defanstan sekti. Defanstan dönen topa ceza yayı üzerinde gelişine vuran Arda topu ağlara gönderdi. 1-1
45+1. dakikada Ceyhun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Paixao, sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-1
63. dakikada Ali'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Paixao'nun şutu ağlara gitti. 3-1
90+1. dakikada serbest vuruşu kullanan Eren Erdoğan'ın kaleye gönderdiği sert şutu, kaleci son anda kornere çeldi.
90+3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Erol Can'ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Neslihan Muratdağı xx, Anıl Usta xx, Ogün Kamacı xx
Altay: Mustafa Çalışkan xx, Tugay Gündem xx, Sefa Özdemir xx, Efe Sarıkaya xx, Salih Sarıkaya xx, Ceyhun Gülselam xx (Mehmet Onur Yıldız dk. 87 ?), Arda Gezer xx (Murat Berkan Demir dk. 67 x), Ali Kızılkuyu xx (Caner Baycan dk. 75 x), Eren Erdoğan xx, Tolga Ünlü xx (Enes Yetkin dk. 67 x), Marco Paixao xxx (Enes Öğrüce dk. 86 ?)
Yedekler: Ulaş Hasan Özçelik, Kutay Yokuşlu, Efe Sarıkaya, Onur Efe, Toygar Ekinci
Teknik Direktör: Tuna Üzümcü
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt x, Abdoulaye Yahaya xx, Ogün Bayrak x, Bünyamin Yürür xx (Enes Çınar dk. 78 x), Aaron Iseka x, Gökhan Akkan xx, Mehmet Coşkun x, Ozan Papaker x (James Adeniyi dk. 46 xx), Göksu Mutlu x (Philip Awuku dk. 46 xx), Muhammed Demirci x (Gianelli Imbula dk. 46 xx), Erol Can Akdağ x
Yedekler: Görkem Demiryürek, Erdinç Altıntaş, Ömerhan Şahin, Halef Keklik, Süleyman Luş, Efekan Çolak
Teknik Direktör: Kemal Tavacı
Goller: Bünyamin Yürür (dk. 28) (Tuzlaspor), Arda Gezer (dk. 32), Marco Paixao (dk. 45+1 ve 63) (Altay)
Sarı kartlar: Ogün Bayrak (Tuzlaspor), Murat Berkan Demir (Altay) - İZMİR