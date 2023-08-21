Altay, Tuzlaspor'u 1-0 yenerek 3 puan kazandı

1'inci Lig'in 2'nci haftasında evinde Tuzlaspor'u 1-0 yenerek 3 puana ulaşan Altay'da 42 yaşındaki kaptan İbrahim Öztürk, attığı golle takımına 3 puan kazandırıp alkış topladı. Geçen haftaki Şanlıurfaspor deplasmanında bireysel hata yapması nedeniyle eleştirilen tecrübeli defans oyuncusu, Tuzlaspor karşısında hem savunmada hem de hücumda tam not aldı. Tam bir lider gibi sahada mücadele eden usta krampon, 74'üncü dakikada attığı golle siyah-beyazlı ekibe hayat verdi. İlk puanlarını alan Altay, deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı öncesi büyük moral buldu.

İbrahim, Süper Lig ve 1'inci Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu konumunda. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, geçen hafta Şanlıurfa deplasmanında haksız bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, "Bu hafta taraftarımızın önündeki ilk maçımızda Tuzlaspor'u yenmek istiyorduk. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. İyi mücadele ve özverili oyunlarından dolayı oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

Altay'da antenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Portekizli usta golcü Marco Paixao'nun durumunun ciddi olmadığını belirten Üzümcü, yıldız futbolcunun Kocaelispor maçına yetişmesini beklediklerini söyledi.

BAŞKAN DÜNDAR CAMİA İLE BULUŞUYOR

Altay Başkanı Ayhan Dündar, tüzük tadili ve şirketleşme yetkisi almak için yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi yarın camia ve taraftarlara konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Söz konusu değişiklikler ve şirket ana sözleşmesi konuları Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan Dündar tarafından 22 Ağustos Salı günü saat 18.30'da İzmir Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda düzenlenecek olan toplantıda açıklanacaktır. Toplantıya tüm camiamız ve taraftarlarımız davetlidir. Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur" denildi.