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Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftada yarın Alanya 1221'i konuk edecek

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Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftada yarın Alanya 1221'i konuk edecek
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TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta mücadelesinde Altay, yarın Alanya 1221'i konuk edecek. Ligde 5 puanla 12. sırada bulunan Altay bu sezon iç sahada ilk galibiyetini, 4 mağlubiyetle son sıradaki Alanya 1221 ise ilk puanını hedefliyor.

Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 5. hafta mücadelesinde yarın Alanya 1221'i konuk edecek.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay, 5. hafta mücadelesinde yarın Alanya 1221'i konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Gümüşhane bölgesi hakemlerinden Şahin Berker yönetecek. Ligde ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Altay, 5 puanla 12. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

İlk 4 haftayı puansız geçen Alanya 1221 ise 4 mağlubiyetle ligin son sırasında yer alıyor. Turuncu-mavili ekip, Altay deplasmanında kazanarak hem sezonun ilk puanlarını hem de ilk galibiyetini hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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