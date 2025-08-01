Altay Teknik Direktörü Kurşunlu: 'Gece gündüz çalışıyoruz, hedefimiz net'

Altay Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, Altay'a yakışır bir takım çıkarmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek çıktıkları bu yoldan vazgeçmeyeceklerini ve geri adım atmayacaklarını belirtti.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu kamp dönemini ve takımdaki hedeflerini anlatan açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki çalıştırıcı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etap kamp sürecinin tamamlandığını ifade etti. Bu dönemde hem fiziksel yüklemeler hem de takım bütünlüğü açısından önemli kazanımlar sağladıklarını dile getiren Kurşunlu, "Oyuncularımızın sınırlarını zorladığı, birlikte mücadele etmeyi yeniden tanımladığımız bir süreç yaşadık. Dayanıklılık ve kuvvete dayalı antrenmanlarımız, bireysel gelişimi destekleyen özel programlarla birlikte yürütüldü. Bununla birlikte sahada oyun disiplinine, takım savunmasına ve hücum organizasyonlarımıza odaklanarak, sezonun temellerini attık" şeklinde konuştu.

"Önümüzde Afyon kampı var"

Takımının yalnızca fizik olarak değil, zihinsel olarak da sezona hazırlandığını vurgulayan Altay Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, "İlk etapta ortaya koyduğumuz istek, birlikte oynama arzusu ve rekabetçi duruş, doğru yolda olduğumuzun en açık göstergesi. Ayrıca belirtmek isterim ki, Altay'ın esas gücü kendi evlatlarıdır. Özellikle bu dönemde Altay'ın geleceğini kendi içinden gelen değerlerle inşa etmeyi sadece bir zorunluluk olarak değil bir vizyon olarak görüyoruz. Bu anlayışla sezon başı altyapıdan A takıma gelen geçlerimize sadece forma değil sorumluluk da veriyoruz. Genç yeteneklerimizin bu ilk kamptaki performansı, uyumları, istekleri bizleri heyecanlandırıyor. Tecrübeli ve 'Abi' pozisyonunda olan oyuncularımızın da bu vizyona uygun bir şekilde genç oyuncularımızın gelişimine katkı koyduklarını çalışmalarımızda gördük. Şimdi önümüzde, 2 Ağustos'ta başlayacak olan 10 günlük Afyon kampı var. Bu süreçte eksiklerimizi giderecek, detayları netleştirecek ve hazırlık maçlarıyla birlikte oyun karakterimizi sahaya yansıtacağız" dedi.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Takımın oynayacağı oyunla ilgili hedeflerini açıklayan Kurşunlu, "Maç temposunu yükseltmek, oyun sistemimizi oturtmak ve sezona hazır, dirençli, savaşmaya hazır bir Altay olarak çıkmak. Altay formasını taşıyan her oyuncunun omuzlarında bu büyük camianın sorumluluğu vardır. Biz bu bilinçle, Altay'ın tarihine ve taraftarına yakışır bir takım oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vazgeçmek yok, geri adım yok. Hedefimiz net, yolumuz uzun, enerjimiz yüksek" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR