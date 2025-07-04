Altay, Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu ile Anlaştı

Altay, teknik direktörlük görevi için Ramazan Kurşunlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, ilk olarak kadro planlaması yaparken bu süreçte Murat Uluç, Deniz Kadah, Sefa Özdemir ve Mehmet Gündüz'le sözleşme uzattı. Siyah-beyazlılar, anlaşmaya varamadığı Arda Gezer, Kuban Altunbudak, Yunus Efe Sarıkaya ve Onur Efe ile de yollarını ayırmak zorunda kaldı. Genç çalıştırıcı Gökhan Karaaslan'la vedalaşan Altay, ilk olarak teknik direktörlük görevi için Tuna Üzümcü ile ön protokol imzaladı. Üzümcü ile bir sonuca varamayan siyah-beyazlılar, takımın başına Ramazan Kurşunlu'nun getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili İzmir ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gelecek planlamasında önemli bir adım olarak gördüğümüz Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu ile yapılacak imza töreni, bugün saat 11.30'da gerçekleştirilecektir. Tüm camiamıza ve büyük Altay taraftarına saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR