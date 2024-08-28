Altay, tecrübeli oyuncularıyla 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor

Altay, yeni sezon öncesinde Murat Uluç, Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya, Deniz Kadah ve Ozan Evrim Özenç'in tecrübesinden faydalanıp tekrar 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mali açıdan yaşadığı problemler nedeniyle birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan ve yaklaşık 3 yıldır transfer yasağı bulunan İzmir ekibi, takımda kalan tecrübeli oyunculara güveniyor. 2. Lig'de şampiyonluk hedefleyecek olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Gökhan Karaaslan; Murat Uluç (43), Ceyhun Gülselam (36), Özgür Özkaya (36), Deniz Kadah (38) ve Ozan Evrim Özenç'i (31) ilk 11'de oynatarak bu oyuncuların deneyimlerinden faydalanmak istediği ifade edildi. Murat Uluç'un zaman zaman forvet rotasyonunda olacağı öğrenilirken, diğer oyuncuların yanına ise gençler monte edilerek mücadeleci ve tecrübeli bir takım oluşturmak istendiği belirtildi.

Siyah-beyazlılar, sezonun ilk maçında 1 Eylül Pazar günü 24Erzincanspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak müsabaka Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. - İZMİR