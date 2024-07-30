Altay'ta Ozan Evrim Özenç ve Deniz Kadah'tan sonra Caner Baycan da takımda kalacak

Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç ile forvet oyuncusu Deniz Kadah'tan sonra Caner Baycan'ın da takımda kalacağı öğrenildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, futbol şubenin şirketleşmesi gerçekleşmeyince mevcut takımı koruma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Mali açıdan tarihinin en karanlık günlerini yaşayan İzmir ekibi, birçok oyuncunun takımdan ayrılmasının ardından harekete geçti ve ilk olarak kaleci Ozan Evrim Özenç ve Deniz Kadah'la sözleşme yeniledi. Böylece ayrılık aşamasında olan iki oyuncuyu takımda tutma başarısı gösteren Altay, orta saha oyuncusu Caner Baycan'ı da takımda tuttu. Altay altyapısından yetişen ve takımdan ayrılması gündeme gelen 22 yaşındaki futbolcunun ikna edildiği ifade edildi. Altay'la 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Caner için TFF 2 ve 3. Lig'de birçok takımın devreye girdiği fakat genç oyuncunun Altay'la oynamayı seçtiği de öğrenildi.

Öte yandan Caner Baycan, Altay formasıyla geçtiğimiz sezon 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 19 maça çıkma başarısı gösterdi. Genç oyuncu bu süreçte gol ve asist üretemedi. - İZMİR