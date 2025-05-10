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Altay Süper Lig'den 3. Lig'e Düşerken Yeni Yönetim Zorluklarla Karşılaşacak

Altay Süper Lig'den 3. Lig'e Düşerken Yeni Yönetim Zorluklarla Karşılaşacak
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Altay, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşerek 3'üncü Lig'e geri dönerken, transfer yasağı ve sözleşmeleri sona erecek oyuncular nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. 28 Mayıs'taki genel kurul sonrası yeni yönetim, oyuncu kaybını önlemek için çaba gösterecek.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşerek 8 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönen Altay'da gözler 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olağan genel kurula çevrilirken, transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda göreve gelecek yeni yönetim kadronun dağılmaması için yoğun mesai harcayacak. İzmir temsilcisinde ay sonunda sözleşmeleri sona erecek 7 futbolcu serbest kalma hakkı kazanacak. Altyapıda yetişip profesyonel sözleşme imzalanmayan genç futbolcuların da yuvadan uçma tehlikesi bulunuyor. Kadrosuna takviye yapamayan Altay yine oyuncularını kaybetme tehlikesi yaşıyor.

Siyah-beyazlılarda Yusuf Tekin, Ali Kızılkuyu, Deniz Kadah, Ege Parmaksız, Mehmet Gündüz, Murat Uluç ve Onur Efe'nin kontratları 31 Mayıs'ta sona erecek. Bu sezon A takımda amatör lisansla kadroda yer alıp, düzenli olarak forma şansı bulan Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz ve Emre Tangeldi gibi gençlerin kulüpten ayrılabileceği ifade edildi. 3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi 10'un üzerinde oyuncusunu kaybetme tehlikesi yaşayan Altay'da kongre sonrası hareketlilik başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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