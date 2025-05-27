Altay Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Yapılacak
İzmir'in köklü kulübü Altay, olağan genel kurulunu yapacak. Mevcut başkan Süleyman Özkaral, bir yıllık icraatlarını paylaşırken, yeni başkan adayları arasında Yüksel Gürüz öne çıkıyor. Kulübün 1 milyar TL'yi aşan borcu ve transfer yasağı konuları gündemde.
İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay yarın olağan genel kurula gidecek. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşerek 8 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönen Siyah-beyazlıların kongresi İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak. Altay'da Sinan Kanlı başkan adaylığından çekildiğini açıklarken, Siyah-beyazlılarda diğer başkan adayı Yüksel Gürüz sürpriz bir aday çıkmazsa seçime tek listeyle girerek kulübün yeni başkanı olacak. Genel kurulda görevi teslim edecek mevcut Başkan Süleyman Özkaral, delegelerle 1 yıllık görev sürecindeki icraatlarını paylaşacak. Altay'ın toplam borcunun 1 milyar TL'nin üzerinde olduğu ifade edilirken, transfer yasağı bulunan kulüpte başkanlığa talip olan Yüksel Gürüz, transfer tahtasını açarak Altay'ı eski günlerine döndüreceklerini vadetti.