Altay Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Yapılacak

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay yarın olağan genel kurula gidecek. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşerek 8 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönen Siyah-beyazlıların kongresi İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak. Altay'da Sinan Kanlı başkan adaylığından çekildiğini açıklarken, Siyah-beyazlılarda diğer başkan adayı Yüksel Gürüz sürpriz bir aday çıkmazsa seçime tek listeyle girerek kulübün yeni başkanı olacak. Genel kurulda görevi teslim edecek mevcut Başkan Süleyman Özkaral, delegelerle 1 yıllık görev sürecindeki icraatlarını paylaşacak. Altay'ın toplam borcunun 1 milyar TL'nin üzerinde olduğu ifade edilirken, transfer yasağı bulunan kulüpte başkanlığa talip olan Yüksel Gürüz, transfer tahtasını açarak Altay'ı eski günlerine döndüreceklerini vadetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor