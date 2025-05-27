Altay Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Yapılacak

Altay Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in köklü kulübü Altay, olağan genel kurulunu yapacak. Mevcut başkan Süleyman Özkaral, bir yıllık icraatlarını paylaşırken, yeni başkan adayları arasında Yüksel Gürüz öne çıkıyor. Kulübün 1 milyar TL'yi aşan borcu ve transfer yasağı konuları gündemde.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay yarın olağan genel kurula gidecek. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşerek 8 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönen Siyah-beyazlıların kongresi İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak. Altay'da Sinan Kanlı başkan adaylığından çekildiğini açıklarken, Siyah-beyazlılarda diğer başkan adayı Yüksel Gürüz sürpriz bir aday çıkmazsa seçime tek listeyle girerek kulübün yeni başkanı olacak. Genel kurulda görevi teslim edecek mevcut Başkan Süleyman Özkaral, delegelerle 1 yıllık görev sürecindeki icraatlarını paylaşacak. Altay'ın toplam borcunun 1 milyar TL'nin üzerinde olduğu ifade edilirken, transfer yasağı bulunan kulüpte başkanlığa talip olan Yüksel Gürüz, transfer tahtasını açarak Altay'ı eski günlerine döndüreceklerini vadetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu! Kurşun yağdırıp kayıplara karıştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi

Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.