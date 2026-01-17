Altay 112'nci yaşını kutladı

ALTAY Spor Kulübü, kuruluşunun 112'nci yıldönümünü renkli görüntülerle kutladı. İzmir'de 16 Ocak 1914'te kurulan Siyah-beyazlılar dün ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene Başkan Sinan Kanlı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Teknik Direktör Yusuf Şimşek, antrenörler, A takım oyuncuları ve altyapı sporcuları katıldı. Kutlamalar akşam ise Gündoğdu Meydanı'nda devam etti. Siyah-beyazlı taraftarlar yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı. Kulübün efsane oyuncularından Ayfer Elmastaşoğlu'nun vefatı nedeniyle kutlamaları sade bir şekilde gerçekleştiren Altaylılar, yaptıkları tezahüratlarla kulüplerine olan bağlılıklarını gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor