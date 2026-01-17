Haberler

Altay 112'nci yaşını kutladı
ALTAY Spor Kulübü, kuruluşunun 112. yılını İzmir'de düzenlenen törenler ve etkinliklerle kutladı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve taraftarlar, efsane oyuncu Ayfer Elmastaşoğlu'na saygı duruşunda bulunarak kulüplerine olan bağlılıklarını gösterdi.

ALTAY Spor Kulübü, kuruluşunun 112'nci yıldönümünü renkli görüntülerle kutladı. İzmir'de 16 Ocak 1914'te kurulan Siyah-beyazlılar dün ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene Başkan Sinan Kanlı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Teknik Direktör Yusuf Şimşek, antrenörler, A takım oyuncuları ve altyapı sporcuları katıldı. Kutlamalar akşam ise Gündoğdu Meydanı'nda devam etti. Siyah-beyazlı taraftarlar yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı. Kulübün efsane oyuncularından Ayfer Elmastaşoğlu'nun vefatı nedeniyle kutlamaları sade bir şekilde gerçekleştiren Altaylılar, yaptıkları tezahüratlarla kulüplerine olan bağlılıklarını gösterdi.

