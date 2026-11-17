Altay son 5 maçta yalnızca penaltıdan 1 gol atarak düşme hattına yaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaştı. Son 5 maçta yalnızca penaltıdan 1 gol atan ve kalesinde 12 gol gören Altay, bu hafta Gaziemir SK'ya konuk olarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta son 6 karşılaşmada 5 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşme hattının kıyısına yaklaşan Altay, gol yollarında büyük sıkıntıya girdi.
Son 3 müsabakada rakip fileleri sarsamayan siyah-beyazlılar, son 5 maçta sadece penaltıdan 1 gol atabildi. İzmir temsilcisi bu periyotta kalesinde 12 gol gördü. Ligde 12 maçta 8 gol atan Altay'da santrfor Onur, 3'ü penaltıdan olmak üzere 4 kez rakip fileleri sarsarken; stoper Arif, sağ kanat Mehmet Kaymaz, orta saha oyuncusu Oktay ve sol bek Salih 1'er gol kaydetti. Bu hafta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Gaziemir SK'nın konuğu olacak siyah-beyazlı ekip, galip gelerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Ligde Altay 10 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alırken, Gaziemir ekibinin 13 puanı bulunuyor.