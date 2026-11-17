3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta son 6 karşılaşmada 5 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşme hattının kıyısına yaklaşan Altay, gol yollarında büyük sıkıntıya girdi.

Son 3 müsabakada rakip fileleri sarsamayan siyah-beyazlılar, son 5 maçta sadece penaltıdan 1 gol atabildi. İzmir temsilcisi bu periyotta kalesinde 12 gol gördü. Ligde 12 maçta 8 gol atan Altay'da santrfor Onur, 3'ü penaltıdan olmak üzere 4 kez rakip fileleri sarsarken; stoper Arif, sağ kanat Mehmet Kaymaz, orta saha oyuncusu Oktay ve sol bek Salih 1'er gol kaydetti. Bu hafta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Gaziemir SK'nın konuğu olacak siyah-beyazlı ekip, galip gelerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Ligde Altay 10 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alırken, Gaziemir ekibinin 13 puanı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı