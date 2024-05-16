Altay Şirketleşme Komisyonu, Şirketleşme Sürecine Dair Bilgiler Paylaştı

Altay Şirketleşme Komisyonu, düzenledikleri basın toplantısıyla şirketleşme sürecine dair bilgiler paylaştı. Komisyon, 110 yıllık tarihi bulunan siyah-beyazlıların kurtuluş reçetesinin bir an önce şirketleşmek olduğunu ifade etti.

Tarihinin en kötü günlerini yaşayarak Trendyol 1. Lig'den 670 milyon TL borçla TFF 2. Lig'e düşen Altay'da şirketleşme çalışmaları devam ediyor. Kurdukları şirketleşme komisyonuyla bir otelde basın toplantısı düzenleyen eski yöneticiler, gazetecilere şirketleşmeye dair bilgiler aktarırken, siyah-beyazlıların kurtuluşunun bir an önce şirketleşme olduğunun da altını çizdiler.

Altay eski başkanlarından ve komisyon üyesi olan Ahmet Taşpınar, "Uzun yıllardan beri Altay'ın genel kurullarını meşgul eden bir şirketleşme olayı vardı. Spor kamuoyunu da meşgul ediyordu. Yüzde 51 mi, 49 mu derken bu süreçleri başarıyla tamamlayamadık. Ama son yasaya göre hakim ise kulübün olması işin şeklini değiştirdi. Altay'ın içinde bulunmuş olduğu bir şirkette yüzde 51 Altay kulübünün mecburiyeti oluyor. Bu da dışarıdan gelen yatırımcının kafasında soru işaretleri ve isteğini azaltıyordu. Yani yüzde 51 Altay Spor Kulübü'nün olacak, yüzde 49'u yatırımcının olacak. Bu şekilde de söz sahibi Altay olacağı için kulüple bağı olan bir şirketin doğru olmadığına, bizim kulüp modelimize de uygun olmayacağına karar verdik. Bir toplantı yaptık. Bu toplantıya katılan arkadaşlarımızla birlikte biz dedik ki, 'Bir şirket kuralım'. Bu şirket kuruldu. Bu şirketin kurucularından şu anda Kenan Duymazoğlu ve Cemil Kaya var aramızda. Bu şirketin kuruluş amacı Altay'ın şirket altyapısının zeminini hazırlamak. Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi bizim şu anda kurmuş olduğumuz, süreci tamamlanmış olan şirket, zaten basına da yansıdı. Herkesin de bilgisi dahilinde bu şirket şu anda kuruldu" dedi.

"Altay'a yeni bir ufuk açmak istiyoruz"

Altay'ın 110 yıllık bir kulüp olduğunu hatırlatan Taşpınar, "Genel kurul yapısında ciddi sıkıntılar var. Bin 200 üyesi var. Ama bu bin 200 üyenin çoğu Altay Kulübü'ne uğramaz olmuş. Aidatlarını yatırmaz olmuşlar. Bizim kişilerle ilgili bir sorunumuz yok ama yasaya göre genel kurul üyelerinin dörtte üçünün genel kurula katılması lazım. Bu sayının yüzde 51'iyle de şirketleşme yetkisini yönetim kuruluna vermemiz lazım. Altay Kulübü'nün hakikaten 110 yıllık camianın gidişatını değiştirecek bir genel kurul olacak. Eğer bu genel kurulda dörtlü üçün katılımını sağlarsak arkasından dörtte üç katılım sağladıktan sonra gündem maddemizde kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere yönetim kuruluna yetki vereceğiz. Yatırımcılara açık bir şekilde inşallah Altay'a yeni bir ufuk açmak istiyoruz" diye konuştu.

Cemil Kaya: "Altay'ın borcu 670 milyon TL"

Altay'ın şu andaki mevcut borcunun 670 milyon TL olduğunu açıklayan komisyon üyesi Cemil Kaya, "Şirket 1 milyon TL sermayeyle kuruldu. Altay'ın 670 milyon mevcut borcu var. Şirket modelinde kriter var. Etik değerlerimize uygun yatırımcı arayacağız. Şu anda Altay'ın borcu 670 milyon TL ve bu borcu göğüslenecek bir yatırımcıya 'hayır' demiyoruz. Ama etik değerlerine uygun olmasını istiyoruz. Gelinen noktada yeni sezona hazırlanması için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Üye sayısını bin 290 üyeden 701 üyeye düştük. 525 kişiyi genel kurula getirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü kadar kaç kişinin geleceği belli olacak. Devir alacak şirket borçlarıyla birlikte alacak. 2024 yılı aidat borcu olanlar genel kurula gelip katılım sağlayabilecekler" şeklinde konuştu.

Namık Marmara: "Üyelerin 4'te 3'ü toplamak en büyük problem"

Spor Yasası'ndaki ilgili maddeye ilişkin bilgi veren Avukat Namık Marmara, "2002 yılında çıkan Spor Yasası şirketleşmeyi ikiye ayırıyor. Spor yasasında önce kurulan şirketlerin kazanılmış hakları var. Yeni kurulacak olan şirkette hissedar olan kulüpten insan olursa hakim hisse kulüpte kalmalı diyor. O zaman da yatırımcı gelmiyor. O yüzden iki arkadaşımız üzerine şirket kuruldu. Yasayı hazırlayanlar belli ki kulüplerde yöneticilik yapmamışlar. 4'te 3 büyük bir rakam. 4'te 3'ü toplamak en büyük sıkıntı bizim için. Şu anda iki aşama var. Üyelerin 4'te 3'ünün katılacağı bir genel kurul zorunluluğu var ve çoğunluğun şirketleşmeye olumlu yönde oy kullanması lazım" ifadelerini kullandı. - İZMİR