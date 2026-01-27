Haberler

Altay'da teknik ekipten yönetime süre

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek moral bulan Altay'da, teknik ekip ödemelerin yapılmaması durumunda istifa edeceğini duyurdu. Yönetim, FIFA'dan gelen tehditler ve oyuncuların kadroda kalması için kaynak arayışını sürdürüyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde aldığı 1-0'lık Denizli İdmanyurdu galibiyetiyle moral bulan Altay'da teknik ekibin yönetime ödemeler için ay sonuna kadar süre verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Yusuf Şimşek ve yardımcılarının bu hafta pazar günü deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçından sonra ödeme yapılmazsa görevi bırakacağı iddia edildi. Teknik patron Yusuf Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncuların kulüpten ayrılması halinde istifa edeceklerini dile getirmişti.

İzmir temsilcisinde bir yandan FIFA'dan gelen dava dosyalarını çözmeye çalışan yönetim, diğer yandan kadrodaki oyunculara ve teknik heyete ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sürdürüyor. FIFA'dan gelme tehlikesi bulunan puan silme ve küme düşürülme cezalarının önüne geçmek için çaba sarf eden yönetimin kadronun dağılmaması için de yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Bu arada geçen hafta İzmir Çoruhlu FK galibiyet primini ödeyen yönetimin Nazilli Spor, Afyonspor (D) ve Denizli İdmanyurdu galibiyetlerinin primlerini ödemesi gerekiyor.

