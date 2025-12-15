Haberler

Altay evinde 3'te 3 peşinde

Altay evinde 3'te 3 peşinde
Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 2 maçını kazanarak düşme hattından kurtulan Altay, evinde Nazilli Spor ile karşılaşacak. Altay, galibiyet serisini sürdürmek, Nazilli ise ilk 3 puanını almak için mücadele edecek. Nazilli Spor teknik direktörü Özkan Kılıç, bahis soruşturması nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 2 maçında Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D) mağlup ederek çıkışa geçen ve düşme hattından kurtulan Altay, yarın evinde ligin dibine demir atan Nazilli Spor karşısına 3'te 3 yapma hedefiyle çıkacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak 14'üncü hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak.

Ligde İzmir temsilcisi 12 puanla 11'inci sırada yer alırken, Nazilli ekibi 4 puanla 16'ncı basamaktan kurtulamadı. Altay'da bahis soruşturmasında ceza alan 10 futbolcu kadroda yer almayacak. Nazilli Spor'da ise aynı nedenle 20 oyuncu men cezası almıştı. Altay galibiyet serisini sürdürmek, Nazilli Spor ise ilk 3 puanını almak için mücadele verecek.

NAZİLLİSPOR'DA KILIÇ BIRAKTI

Nazilli Spor'da son 2 maçta görev yapan teknik direktör Özkan Kılıç, bahis soruşturması sonrası takımın büyük bölümünün dağılması nedeniyle görevi bıraktı. Kulüp Başkanı Şahin Kaya'nın futbolda bahis soruşturması kapsamında şike iddiasıyla tutuklanmasının ardından kulübün küme düşürülme cezası alması gündeme gelmiş, ligden çekilme iddiaları gündeme gelse de takım geçen cuma oynanan Afyonspor maçında sahaya çıkmıştı. Görevinden ayrıldığını belirten dile getiren Nazilli Spor Teknik Direktörü Kılıç, "Kısa sürede olsa görev sürem boyunca büyük bir özveriyle çalıştığım bu camiadan ayrılma kararı almak benim için kolay olmamıştır. Son iki haftada rakiplere karşı oynadığımız üstün oyun aldığımız 2 puan, takımın sahada nasıl bir karakter ortaya koyduğunun ve ligde kalma adına ne kadar mücadele ettiğinin açık bir göstergesidir" dedi.

Teknik patron Özkan Kılıç şöyle devam etti: "Bireysel oyuncu kalitesi açısından değerlendirildiğinde bu takımın ligden düşmeyecek güce sahip olduğuna inanıyordum. Ne yazık ki sezon boyunca kulübün yeterli desteği görememesi, yaşanan saha dışı olumsuzluklar ve yalnız bırakılması, çalışma ortamını giderek zorlaştırmıştır. Bu süreçte yalnızca birkaç kişinin, kulübün ayakta kalması adına büyük bir özveriyle mücadele ettiğini özellikle belirtmek isterim. Çalışmaktan büyük keyif aldığım, karakterli ve yetenekli oyuncu grubuna sahip bu kulüpten ayrılırken, oyuncularımın hak ettikleri yerlere gelmelerini temenni ediyorum. Başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik ekibime, kulüp çalışanlarına ve her şartta takımının yanında olan gerçek Nazilli Spor taraftarına teşekkür ederim. Nazilli Spor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Saygılarımla."




