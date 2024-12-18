Üye Girişi
Haberler
Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
Türk ordusunun gücüne güç katacak
HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması
'Kırmızı kitap' için Külliye'de gizli toplantı
Külliye'de gizli toplantı! Telefon ve akıllı saatler bile alınmadı
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk

Altay, Kırklarelispor'u Mağlup Edip Devreye Mutlu Girmek İstiyor

Altay, Kırklarelispor'u Mağlup Edip Devreye Mutlu Girmek İstiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, kötü gidişattan kurtulmak için Kırklarelispor'u deplasmanda mağlup etmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan liderliğinde, son dönemlerde yaşanan sıkıntılara rağmen sakat oyuncuların dönmesiyle umutlarını artırdı.

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor'u mağlup ederek devreye mutlu girmek istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda yeniden düşüşe geçen Altay, tekrar bir çıkış yolu arıyor. Sezona 1 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan İzmir ekibi, daha sonra 10 maçta galibiyete hasret kalarak 9 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu kötü süreçten çıkmak için yoğun bir çaba sarfa eden Teknik Direktör Gökhan Karaaslan ve öğrencileri, daha sonra arka arkaya oynadığı 2 maçından da 3 puan alarak rahat bir nefes almayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, tam galibiyet serisi yaşadığı bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ulusal Kulüp Lisansı'nı almaya hak kazanamadığı için 3 puan silme cezasına çarptırılınca işler tekrar tersine döndü. Ligde 8 puanla 17. sırada bulunan Altay, son 2 haftada 2 mağlubiyet alarak tekrar düşüşe geçti. İzmir ekibi, ilk devrenin son maçında 22 Aralık Pazar günü Kırklarelispor'u deplasmanda mağlup ederek devre arasına mutlu girmek istiyor.

Altay'da sakatlığını atlatan Özgür Özkaya şans verilmesi halinde Kırklarelispor maçında forma giyebilecek. Kart cezası biten Onur Efe de maç kadrosunda yerini alacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaralı Turgut'un son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
Son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi
SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak
Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı
Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika

Son Dakika Haberleri

Survivor Dilşah Kurt kimdir? Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Dilşah Kurt hayatı ve kariyeri! Survivor Tuğba kimdir? Tuğba Yeni kaç yaşında, nereli? Tuğba Yeni hayatı ve kariyeri! Survivor Kübra kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Kübra Avcı nereli? Survivor Kaan kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Kaan Kazgan ne iş yapıyor ve nereli? GELİNİM MUTFAKTA 18 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Adilhan Numan nereli? Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya hayatı ve kariyeri! Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Göksu Küçükali nereli? Serenay Aktaş kimdir? Serenay Aktaş kaç yaşında, nereli? Serenay Aktaş'ın hayatı ve kariyeri! Survivor Yağmur kimdir, hangi sezon yarıştı? Yağmur Banda kaç yaşında, nereli? Survivor Barış kimdir, hangi sezon yarıştı? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.