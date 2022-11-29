Saldırıya uğrayan Altay kalecisi kanlı sedyeyi paylaşıp, tek bir şey istedi: Kimdeyse söylesin

Geçtiğimiz günlerde oynanan Göztepe-Altay maçında rakip taraftar tarafından darbedilen Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla "Ben buradayım." mesajı verdi. Özenç üzerinde eldivenlerinin bulunduğu kanlı sedyeyi paylaştığı görsele, "Eldivenler sedyede kalmış. Kimdeyse söylesin. Kale bana emanet. Dualarınızla en kısa zamanda tekrar döneceğim." notunu düştü.

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe- Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e saldırdı. Saldırının ardından karşılaşma tatil edilirken olaya karışan birçok kişi gözaltına alındı. Yaşananlar sonrası Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'in yaptığı paylaşım dikkat çekti.

DERBİ YARIDA KALMIŞTI

Göztepe - Altay maçında yaşananlar büyük ses getirdi. Fişek atılması nedeniyle Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bir taraftarda sahaya inerek köşe gönderi ile Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Olayın ardından ambulansla hastaneye götürülen genç kalecinin yapılan müdahalelerin ardından durumunun iyi olduğu bilgisi verilmişti.

"ELDİVENLER SEDYEDE KALMIŞ"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Ozan Evrim Özenç, yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti. Özenç yaptığı paylaşımda eldivenlerinin üzerinde bulunduğu kanlı sedyenin görselini kullanırken, "Eldivenler sedyede kalmış. Kimdeyse söylesin. Kale bana emanet. Dualarınızla en kısa zamanda tekrar döneceğim" ifadelerini kullandı.