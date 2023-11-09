Altay'ın tecrübeli forvetleri skora katkı sağlıyor

Altay'ın tecrübeli forvetleri Murat Uluç ve Marco Paxiao'nun yaş ortalaması 40.5 olarak dikkat çekti. Siyah-beyazlıların attığı 8 golün 5'ine katkı sağladılar.

Altay'ın tecrübeli forvetleri Murat Uluç ve Marco Paxiao'nun yaş ortalaması 40.5 olarak dikkat çekti. 42 yaşındaki Uluç ve 39 yaşındaki Paxiao, siyah-beyazlıların attığı 8 golün 5'ine katkı sağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon skora katkı veren golcülerinin yaşları dikkatleri çekiyor. Siyah-beyazlılar, genç oyuncularından gol katkısı alamazken, gollerinin tamamı tecrübeli fubolculardan geldi. Golcülerden 42'lik Uluç ve 39'luk Paixao'nun dışında skor üreten futbolculardan 1 golü olan savunmacı İbrahim Öztürk 42, 2 gollü orta saha Zeki Yıldırım ise 32 yaşında.

Yaş ortalaması 40.5

Altay'ın 39 yaşındaki Portekizli golcüsü Marco Paixao; ligde Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Sakaryaspor maçlarında birer gol atarak toplam 3 gole katkı verirken, 42 yaşındaki Murat Uluç ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Aliağa FK'ya karşı 2 gol kaydetti. Böylece bu sezon tüm kulvarlarda 8 gol atan Altay'ın 5 golü Murat Uluç ve Marco Paixao'dan gelmiş oldu. Bu ikilinin yaş ortalaması ise 40.5 olarak dikkatleri çekiyor. - İZMİR