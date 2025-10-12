Altay'ın Kötü Gidişi Devam Ediyor: Söke'ye 4-1 Mağlup Oldular

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Söke 1970 SK'ya 4-1 mağlup olan Altay, taraftarını kahretti. Üst üste iki sezon küme düşen, bu sezon da 3'üncü Lig'de 6 maç sonunda 4 mağlubiyet, 2 beraberlikle 2 puanda kalan siyah-beyazlılar, amatöre düşme hattından bir türlü kurtulamadı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle İzmir Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Söke temsilcisi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci devrede art arda yediği gollerle dağıldı. İç sahada 3-2 kaybettiği Eskişehirspor karşılaşmasından sonra Söke'ye de boğun eğen İzmir ekibi şimdiye kadarki en farklı yenilgisini aldı.

Söke 1970 karşısında Altay'ın başındaki 3'üncü maçına çıkana teknik direktör Yusuf Şimşek kötü gidişe engel olamadı. Tecrübeli teknik adam önderliğinde siyah-beyazlı ekip 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Ramazan Kurşunlu'nun yerine göreve getirilen Yusuf Şimşek, oyuncularının yaptığı hatalar nedeniyle saha kenarında sinirlerine hakim olamadı. Altaylı taraftarlar da maçın son bölümünde, "Söylesene Yusuf hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahürat yaparak tepkilerini dile getirdi. Altay önümüzdeki hafta Tire 2021 FK'ya konuk olacak.

BAŞKAN KANLI MEMNUN DEĞİL

Altay'da Başkan Sinan Kanlı da takımdaki kötü gidişin sürmesi nedeniyle operasyon sinyali verdi. Kanlı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bulunduğumuz noktadan kesinlikle memnun değilim, kabul edilemez. Her anlamda kapsamlı değerlendirme yapmaya başladım" ifadelerini kullandı.