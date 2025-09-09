Haberler

Altay'ın Kalecisi Ozan Evrim Özenç 4-6 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Altay'ın Kalecisi Ozan Evrim Özenç 4-6 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu belli oldu. Deneyimli kalecinin diz çapraz bağlarında yırtık ve menisküsünde ödem tespit edildi. Tedavi süreci 4-6 hafta sürecek.

Altay'da geçtiğimiz hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ozan Evrim Özenç'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da Ozan Evrim Özenç şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile oynadığı karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 32 yaşındaki kalecinin sağlık durumu netlik kazandı. Yapılan kontrollerde Ozan Evrim'in diz çapraz bağlarında ikinci derece yırtık ve menisküsünde ödem tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle Uşak deplasmanında forma giyemeyen deneyimli eldivenin tedavi süreci kapsamında 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Altay'da Ozan'ın yokluğunda kaleyi altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Ulaş Hasan Özçelik korudu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
