Altay'ın Genç Yıldızı Yunus Efe Sarıkaya Göze Çarpıyor

Altay'ın 2006 doğumlu savunma oyuncusu Yunus Efe Sarıkaya, ilk yarı itibarıyla siyah-beyazlı formayla 17 lig maçında bin 446 dakika süre alarak takımın en istikrarlı oyuncusu olmayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıda istediği sonuçları alamayan Altay, 17 hafta itibarıyla 3 galibiyet 2 beraberlik 12 mağlubiyete imza attı. Siyah-beyazlılar normalde 11 puan toplamasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ulusal Kulüp Lisansı'nı almaya hak kazanamadığı için 3 puan silme cezasına çarptırıldı. Durum böyle olunca 8 puanı kalan İzmir ekibi ligin ilk devresini 17. sırada noktaladı. Siyah-beyazlılarda bu süreçte dikkatleri ise 2006 doğumlu savunma oyuncusu Yunus Efe Sarıkaya çekti. 2024-2025 döneminin ilk bölümünde 17 lig maçına çıkan genç oyuncu, 16 maça 11'de başlarken 1 maça ise sonradan dahil oldu. Böylece siyah-beyaz formayla bin 446 dakika süre alan 18 yaşındaki savunmacı, takımdaki en istikrarlı oyuncu olmayı başardı. Sarıkaya, teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın vazgeçilmez ismi olmayı başarırken bu süreçte bir de gol kaydetmeyi başardı. Bu sezon başında profesyonel olan Yunus Efe Sarıkaya'nın antrenmanlarda çok çalıştığı ve istekli olduğu da ifade edildi. Başarılı stoper, geçtiğimiz sezon da Altay U19 ile 33 maçta forma giyme baaşarısı göstermişti.

Genç oyuncuyu, 1. Lig ve 2. Lig'den birçok takımın transfer listesine aldığı ve oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi. - İZMİR