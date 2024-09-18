Altay'ın Genç Savunma Oyuncusu Ali Solmaz Ameliyat Oldu
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da hazırlık maçında sakatlanan sağ bek Ali Solmaz, sol diz çapraz bağları kopması nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. 19 yaşındaki oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde antrenman müsabakasında talihsiz bir sakatlık geçiren futbolcumuz Ali Solmaz'ın ön çapraz bağ ve menisküs tamir ameliyatı kulübümüzün doktoru olan Volkan Eryuva tarafından başarılı bir operasyonla gerçekleşmiştir. Futbolcumuz Ali Solmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve en kısa sürede sahalara dönmesini heyecanla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Altay'ın 8-10 Ekim'de İzmir'de oynanacak Türkiye Kupası 2'nci Tur'daki rakibi Karaman FK oldu.