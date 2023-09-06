Trendyol 1. Lig'in ilk 4 haftasında 4 gol kaydeden Altay'ın attığı gollerin tamamı, 30 yaş üzerindeki oyunculardan geldi.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona eksiklerle ve devam eden transfer yasağıyla başlayan Altay'da, tecrübeli oyuncular ilk 4 haftada siyah-beyazlı ekibin skor yükünü çekmeyi başardı. Şu ana kadar ligde 4 gol atan Altay'da skor üreten oyuncuların tamamı 30 yaş üzerinde bulunuyor. İzmir ekibinde bu sezon Şanlıurfaspor (1) ve Kocaelispor (1) maçlarında gol atan Marco Paixao 38, Tuzlaspor (1) müsabakasında galibiyeti getiren golü kaydeden İbrahim Öztürk 42 ve yine Kocaelsipor (1) karşılaşmasında takımının ikinci golünün sahibi Zeki Yıldırım ise 32 yaşında. - İZMİR