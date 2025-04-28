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FIFA'dan küme düşen Türk takımına 6 puan silme cezası

FIFA'dan küme düşen Türk takımına 6 puan silme cezası
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2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Altay'ın, eski oyuncusu William de Amorim'e olan borcu nedeniyle 6 puanı silindi. TFF, kulübe toplamda 9 puan silme cezası verdi.

TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düşen Türk futbolunun köklü kulübü Altay'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi. FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Altay'a 6 puan silme cezası verdi.

6 PUAN SİLİNDİ

2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi önceki hafta kesinleşen Altay'ın 6 puanı silindi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Altay Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulüp, eski Brezilyalı oyuncusu William de Amorim'e olan 466 bin Euro borcu nedeniyle bu cezayı aldı. İzmir temsilcisi 2024 ekim ayında da TFF Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puan silme cezası almıştı. Toplam 9 puanı silinen Altay, bitime 1 hafta kala 22 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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