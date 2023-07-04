Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, İbrahim Akın'ı gençlik gelişim sorumlusu olarak göreve getirdi. Akademi Başkanı Yavaş, Akın'ın tekrar kulüpte görev almasının mutluluk verici olduğunu belirtti. İbrahim Akın ise Altay'ın kendisi için en önemli yer olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişip uzun yıllar forma giyen ve şampiyonluk yaşayan, kulüpte bir dönem sportif direktör olarak da görev yapan İbrahim Akın'ın imza törenine kulüp başkanı Ayhan Dündar, Altay Akademi Başkanı Ali Oğuz Yavaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Akademi Başkanı Yavaş, "Yetiştirici kimliğimizin bizlere en büyük armağanlarından birisi olan İbrahim Akın'ın tekrar kulübümüzde görev alması bizler için mutluluk verici. Akademi takımlarının ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz sezon hep beraber yaşadık. İbrahim hocamıza ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

Altay, yeni sezon hazırlıklarına genç oyuncularıyla bugün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanarak başlayacak. Teknik Direktör Tuna Üzümcü nezaretinde başlayacak kampın birinci etabında akademi futbolcuları ve A takımda yer alan genç oyuncular yer alacak. Siyah-beyazlılar, 5-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından ikinci etap kampına başlayacak. Altay'ın 8 Temmuz'da Afyon'da kampa girmesi planlanıyor.