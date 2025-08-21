Altay, Hazırlık Maçında Balıkesirspor'a Yenildi
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, Afyonkarahisar kampında ilk hazırlık maçında Balıkesirspor'a 2-1 mağlup oldu. İlk yarıda her iki takım birer gol atarken, Balıkesirspor ikinci yarıda bulduğu golle maçı kazanmayı başardı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, Afyonkarahisar kampındaki ilk hazırlık maçında Balıkesirspor'a 2-1 mağlup oldu. Afyon Gençlik Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında Oktay Özdede'nin golüyle öne geçen İzmir temsilcisine Balıkesirspor'dan Artun Akçakın yanıt verdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Balıkesirspor, ikinci devrede Ali Sinan Gayla'nın golüyle 2-1 öne geçerek galibiyete uzandı. Ligde aynı grupta yer alan iki takım yeni sezon öncesi önemli bir prova yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor