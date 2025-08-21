Altay, Hazırlık Maçında Balıkesirspor'a Yenildi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, Afyonkarahisar kampındaki ilk hazırlık maçında Balıkesirspor'a 2-1 mağlup oldu. Afyon Gençlik Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında Oktay Özdede'nin golüyle öne geçen İzmir temsilcisine Balıkesirspor'dan Artun Akçakın yanıt verdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Balıkesirspor, ikinci devrede Ali Sinan Gayla'nın golüyle 2-1 öne geçerek galibiyete uzandı. Ligde aynı grupta yer alan iki takım yeni sezon öncesi önemli bir prova yaptı.

