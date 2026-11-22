3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Gaziemir SK'ya 2-1 yenilerek üst üste 4'üncü son 7 maçında 6'ncı mağlubiyetini alan Altay'da ipler gerildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Bursa Yıldırım mağlubiyetinden sonra olduğu gibi maçtan sonra futbolcuları tribüne çağırarak bir kez daha tepki gösterdi. Altay'da 45 yaşındaki santrfor Murat Uluç, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın kale arkası tribününde yer alan taraftarlarla münakaşaya girdi. Soyunma odasından çıkarak tribünlere giden Altaylı futbolcuların mücadele etmesini isteyen taraftarlar, oyunculara uyarılarda bulunmayı sürdürdü.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, aldıkları sonuç ve sergilenen mücadelenin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Tesislerde tüm çalışanlar ve teknik ekip mücadele ederken, futbolcularımızın gösterilen özveriyi karşılıksız bırakması kabul edilemez. Bu saatten sonra yapılacaklar bellidir. Meselemiz çok nettir. Meselemiz teknik direktör meselesi değildir. Bu takımın DNA'sını teknik direktörümüz Tuna Üzümcü biliyor ve çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek. Sahada akılalmaz işler yapanlar, konfor alanında kalmayacak. Gerekli gayreti göstermeyen kim olursa olsun kıyıma uğrayacak" diye konuştu.

TUNA ÜZÜMCÜ: ARMANIN AĞIRLIĞINI HİSSETMELERİ GEREKİYOR

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Böyle zamanlarda sahada her şeyden önce hırs, mücadele ve kazanma arzusu ortaya koymanız gerektiğini çok iyi biliyorum. Ne yazık ki bu reaksiyonu yeterince gösteremiyoruz. Gençlik ve tecrübesizlik bazı hataları açıklayabilir ancak mücadele eksikliğinin mazereti olamaz. Oyuncularımızın, taşıdıkları Altay armasının ağırlığını ve bu formanın sorumluluğunu çok daha güçlü hissetmeleri gerekiyor. Hafta içerisinde camiamızı içinde bulunduğumuz süreç ve yaşanan gelişmeler hakkında daha kapsamlı şekilde bilgilendireceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı