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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta konuk olduğu Gaziemir SK'ya 2-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altay'da moraller iyice bozulurken, siyah-beyazlı takım haftayı kümede kalma barajında tamamlayarak teselli buldu. Siyah-beyazlılar, düşme hattındaki 4 takımdan 3'ünün mağlubiyetler almasıyla derin bir nefes aldı. Düşme potasının 1 puan ve 1 basamak üzerinde 14'üncü sıradan yer alan 10 puanlı Altay'ın puan cetvelinde altında yer alan Söke 1970 (9), Bucaspor 1928 (8) ve Denizli İdmanyurdu (8) maçlarını kaybetti. Sadece son sıradaki 1922 Akşehir SK, deplasmanda Eskişehir Anadolu'yu 2-0 yenerek sürpriz bir galibiyetle 7 puana ulaştı. Altay, pazar günü evinde 11 puanlı Kepez Spor önünde çıkış arayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı