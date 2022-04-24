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Altay-Galatasaray maçından notlar

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay-Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay-Galatasaray maçında her iki takım teknik direktörü de geçen haftaya göre ilk 11'lerinde değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay- Galatasaray maçında her iki takım teknik direktörü de geçen haftaya göre ilk 11'lerinde değişikliğe gitti.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent geçen hafta 2-0 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte o müsabakaya başlayan isimlerden gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Emre Kılınç ve Bafetibi Gomis şans buldu.

Lige tutunma mücadelesini sürdüren Altay'da ise teknik direktör Sinan Kaloğlu 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasına göre 3 farklı ismi sahaya sürdü. O karşılaşmada forma giyenlerden İbrahim Öztürk, Mohammed Naderi ve Karamoko Bamba'nın yerine Thaciano, Kazımcan Karataş ve Ahmed Rayan mücadele etti.

Takımlarını yalnız bırakmayan Altay taraftarı stadın çoğunluğunu doldurdu.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Domenec Torrent, Galatasaray, Altay, Spor, Haberler

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