Haberler

Altay, evinde Alanya 1221 ile 0-0 berabere kalarak 6 puana ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay, evinde Alanya 1221 ile 0-0 berabere kalarak 6 puana ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Altay, evinde Alanya 1221 ile 0-0 berabere kalarak 6 puana ulaştı; ilk 5 haftada evindeki 4 maçta galibiyet elde edemedi. Tuna Üzümcü, fırsatları gole çeviremediklerini ancak oyundan memnun olduğunu söyledi; Altay önümüzdeki hafta Uşakspor'a gidecek.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İzmir'e puansız gelen Alanya 1221 ile 0-0 berabere kalarak 6 puana ulaşan Altay, ilk 5 haftada 4 maça çıktığı evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3 beraberlik, 1 yenilgi alırken, galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar, Alsancak'taki randevularda Denizli İdmanyurdu ve Karşıyaka (D) ile 1-1 berabere kalıp, Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenilmişti. Altay tek galibiyetini Bucaspor 1928 deplasmanında elde etti. İzmir temsilcisi Alanya karşısında bu sezon ilk kez bir 90 dakikayı gol atamadan tamamladı. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta Uşakspor'a konuk olacak.

Sahaya puan ya da puanlar toplama hedefiyle çıktıklarını belirten Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız ve direkten dönen bir topumuz var. Bu fırsatlardan birini gole çevirebilseydik maçın gidişatı ve sonuç farklı olabilirdi" dedi.

Oyunun genelinden memnun olduğunu söyleyen teknik patron Üzümcü, tecrübe kazandıkça daha iyi olacaklarını, kaybetmeme alışkanlığının kıymetli olduğunu dile getirdi. Üzümcü, "Bu formayı giyen bütün futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Onların mücadelesi ve gelişme isteği bize umut veriyor" diye konuştu.

BAŞKAN ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Altay Başkanı Sinan Kanlı, Alanya 1221 maçını taraftarların arasında maraton tribününde takip etti. Başkan Kanlı maç başlamadan önce taraftarlara üçlü çektirdi. Tezahüratlara katılan Sinan Kanlı, tribünlerden alkış topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi

Hükümlüler topluma böyle kazandırılıyor! 5 günlük kursu tamamladılar
Çanakkale'deki 86 bin yıllık mağarada 130 metrelik çakmaktaşı kütlesi bulundu! Taş Devri insanları ham maddeyi 'müsrifçe' kullanmış

Termal dron ortaya çıkardı! Taş Devri insanı burada savurganmış
Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı

Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

90'lı yıllara damga vurmuştu! Yeniden sahnede
Sivas'ta KPSS'ye saniyelerle geç kalan aday kapıdan döndü! Trafiğe takıldığını söyledi

Kapı kapandıktan saniyeler sonra geldi! Sınava alınmadı
Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi

Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz

Panik başladı: Türkiye'nin koyduğu şartı kabul edersek biteriz
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada

Başkent gündüz vakti böyle vuruldu
Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi

Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump malum soruyu sordu: Kolay yoldan mı zor yoldan mı?

ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump o soruyu sordu