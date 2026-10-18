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Altay, Eskişehirspor'a 4-1 yenilirken taraftar gençleri alkışladı

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Altay, Eskişehirspor'a 4-1 yenilirken taraftar gençleri alkışladı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Altay, ikinci devrede yediği gollerle Eskişehirspor'a 4-1 yenildi. Transfer yasağı nedeniyle altyapıdan yetişen gençlerle mücadele eden siyah-beyazlılar, sahadan mağlubiyetle ayrılsa da taraftarlardan alkış aldı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk yarısını 1-0 üstün kapattığı maçta ikinci devrede yediği gollerle Eskişehirspor'a 4-1 yenilen Altay, bireysel hataların kurbanı oldu. İlk golü 68'inci dakikada stoper Sefa'nın ceza sahasında rakip oyuncu Beykan'ın ayağına basarak penaltıya neden olmasıyla kalesinde gören siyah-beyazlılar, 74'üncü dakikada bu kez bir diğer stoper Yunus Efe'nin kaptırdığı top sonrası 2-1 geriye düştü. Bu gollerin ardından gardı düşen Altay, 79 ve 90+1'inci dakikalarda yediği gollerle sahadan boynu bükük ayrıldı.

İzmir ekibi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ev sahibi olduğu 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken, aynı statta misafir olduğu Karşıyaka maçından ise 1 puanla ayrıldı. Transfer yasağı nedeniyle altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden Altay, taraftarı önünde bir kez daha galip gelememesine rağmen 90 dakika sonunda tribünlerden alkış topladı. Altay taraftarları futbolcuları alkışlarla soyunma odasına uğurladı. Ligde 7 maç sonunda 9 puanda kalan siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta Balıkesirspor'a konuk olacak.

TUNA ÜZÜMCÜ: "MÜCADELELEYLE GURUR DUYUYORUM"

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, üzgün olduğunu söyleyerek, "En çok da futbolcu kardeşlerimizin sahada verdikleri emeğin karşılığını alamamış olmasına üzülüyorum. Karşılaşmanın 75'inci dakikasına kadar topun arkasında doğru durarak, alanları kapatarak ve pozisyonlar üreterek mücadele ettik. Golü bulduk, skor avantajını koruduk. Ancak son bölümde tecrübe eksikliğimizin de etkisiyle yaptığımız hatalar sonucunda sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Evlatlarımızın ortaya koyduğu mücadeleyle gurur duyuyorum. Son düdükle birlikte taraftarlarımızın futbolcularımızı bağırlarına basması benim için çok kıymetli. Emeklerini görmeleri, mağlubiyetin üzüntüsü içinde bu çocukların yanında durmaları hepimize güç veriyor. Onların desteği, bu genç takımın ayağa kalkıp yoluna daha güçlü devam etmesi için en büyük dayanaklarımızdan biri" dedi.

YENİ ROTA ATATÜRK STADI

Alsancak Mustafa Denizli Stadı zemininin 1 ay bakıma alınacak olması nedeniyle Altay'ın bu süreçte iç saha maçlarını İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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