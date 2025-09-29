Altay, Eskişehirspor'a 3-2 Yenilerek Galibiyetsizliğe Devam Ettı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Eskişehirspor'a 3-2 mağlup olan Altay, 4'üncü hafta sonunda da galibiyetle tanışamadı. Oynadığı 4 müsabakada 1 beraberlik, 3 yenilgi alan İzmir temsilcisi 1 puanla düşme hattına demir attı. Üst üste 2 kez küme düşerek 8 yıl sonra 3'üncü Lig'de mücadele eden siyah-beyazlılar sezona istediği gibi başlayamadı. Geçen haftaki Denizli İdmanyurdu mağlubiyeti sonrası Ramazan Kurşunlu'nun yerine göreve getirilen teknik direktör Yusuf Şimşek, ilk sınavından eli boş ayrılarak kötü gidişe engel olamadı.

Eskişehirspor karşısında kaleci Ulaş'ın hatasıyla 19'uncu dakikada kalesinde gol gören, 72'nci dakikada 2-0 geriye düşen Altay, 79'uncu dakikada Onur Efe'nin penaltı golüyle moral bulup, 89'da Özgür'ün kafa golüyle skoru 2-2'ye getirdi. İzmir ekibi 1 puana çok yaklaşmasına rağmen uzatmada yıkıldı. Altaylı stoper Sefa'nın penaltıya neden olmasıyla Eskişehirspor 90+2'de 1 gol daha bularak 3 puanı kaptı. Sahadan eli boş ayrılan siyah-beyazlı ekip büyük üzüntü yaşadı. Altay mağlubiyete rağmen gösterdiği mücadele ile teselli verdi.

BAŞKAN SİNAN KANLI BABA OLDU

Altay Başkanı Sinan Kanlı, maçtan 1 gün önce ikinci kez baba olma sevincini yaşadı. Başkan Kanlı, yeni doğan oğlunun ismini Emir Altay koydu. Minik Emir Altay için tribünde pankart da açıldı. Karşılaşmayı protokol tribününden takip eden Altay Başkanı Kanlı, "Her iki takımın da verdiği mücadele taraflı tarafsız herkese keyif verdi. Takımımız Yusuf Şimşek liderliğinde bir kaç günlük çalışmayla bile mücadeleci, oyuna tutunan, skoru kabullenmeyen ve pozisyon üretkenliği ile ilerisi için çok iyi sinyaller verdi. İyi bir takımımız var. Birlikte çalışmalarının meyvesini ilerleyen günlerde alacağız. Tüm oyuncularımıza güvenimiz sonsuz. Taraftarımızın içeride ve dışarıda takımımızı artarak desteklemesini rica ediyorum" dedi.

GÖZTEPE İÇİN PANKART

Altay Spor Kulübü, Beşiktaş maçı sonrası cinayete kurban giden Göztepe taraftarı Emircan Övüç için pankart hazırladı. Siyah-beyazlı takımın oyuncuları Eskişehirspor müsabakasına çıkarken taşıdıkları pankartta, "Acınız acımızdır. Tüm Göztepe camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi. Karşıyaka da geçen hafta pankartla sahaya çıkarak Göztepe'ye başsağlığı dilemişti.