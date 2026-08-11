Altay'da 17 Oyuncu Yeni Sezon Kadrosunda Yok

Geçtiğimiz günlerde gecikmeli olarak yeni sezon çalışmalarına başlayan Altay, geride kalan sezon kadrosunda yer alan 17 oyuncunun yokluğunda hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarına geçtiğimiz cuma günü başladı. Siyah-beyazlı ekipte geride kalan sezonda kadroda yer alan 17 oyuncu ise çalışmalara katılmadı. Sözleşmelerini tek taraflı fesheden Hikmet Çolak, Emre Tangeldi ve Ege Parmaksız'ın yanı sıra sözleşmeleri sona eren Ali Kızılkuyu, Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Onur Yıldız, Onur Efe, Özgür Özkaya, Sefa Özdemir, Yunus Efe Sarıkaya ve Süleyman Emre İtir yeni sezon kadrosunda yer almıyor. Bu oyunculardan Emre Tangeldi, Eskişehirspor'la sözleşme imzalarken, Onur Efe Gaziemirspor'la ön protokol yaptı. Süleyman Emre İtir ise Manisaspor'la anlaşmaya vardı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Galip Semih Mendeş, Ünal Alihan Kavlak ve Poyraz Kırmızıalan da tedavileri devam ettiği için çalışmalara katılamadı. Kulübe ihtarname gönderen oyunculardan Oktay Özdede ve İsa Toygar Ekinci'nin şikayetlerini geri çektiği öğrenilirken, Caner Baycan ve İbrahim Kıravi ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan bahis soruşturması kapsamında aldığı cezası devam eden Salih Oktay'ın takıma katıldığı öğrenildi. Transfer yasağı bulunan Altay, kadrodaki eksikleri U17 ve U19 takımlarından oyuncularla tamamlamayı planlıyor. Kayyım atanması beklenen kulüpte yöneticiler, boşta bulunan eski oyuncuları yeniden takıma kazandırmak için temaslarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı