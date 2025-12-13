Haberler

Altay, Amatöre Düşmemek İçin Mücadele Ediyor

Türk futbolunun köklü takımlarından Altay, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmemek için yoğun bir çaba içerisinde. Borçları ve transfer yasakları ile boğuşan ekip, son iki maçında aldığı galibiyetlerle düşme hattından uzaklaşma amacında.

TARİHİNİN en kötü yıllarından geçen Türk futbolunun köklü ekiplerinden Altay, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmemek için müthiş bir mücadele veriyor. Ağır borç yükü yüzünden aldığı transfer yasakları nedeniyle 2021'den beri 4.5 yıldır kadrosunu takviye edemeyerek bu periyotta Süper Lig'den 3'üncü Lig'e gerileyen siyah-beyazlı ekip sıkıntılarına rağmen yılmadı. Eski yabancılarına borçları yüzünden FIFA'nın puan silme kıskacında olan, altyapı ağırlıklı kadrosundan 10 futbolcusundan liglerdeki bahis soruşturması sonrası faydalanamayan, sürekli yönetim krizleri yaşayan İzmir ekibi, grupta üst üste ikinci galibiyetini İzmir Çoruhlu FK'yı yenerek aldı.

Kendisi gibi bahis soruşturması sonrası kadro krizi yaşayan rakibini Ünal'ın 89'uncu dakikadaki tek golüyle mağlup eden Altay, puanını 12 yaparak düze çıktı. Son iki maçta hayati öneme sahip galibiyetler alarak düşme hattına 2 puan fark atan Altay, devreyi düşme potasındaki Nazillispor ve Afyonspor'la üst üste karşılaşarak noktalayacak. İzmir ekibi bu maçları da kazanırsa rahat bir nefes alacak. Siyah-beyazlılarda FIFA dosyaları ve bahis soruşturması nedeniyle üst üste darbeler alan yönetim, 26 Aralık'ta yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı almıştı.

