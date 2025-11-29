Haberler

Altay, Deplasmanda Alanya ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Altay, Deplasmanda Alanya ile Kritik Maçta Karşılaşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup’ta Altay, alt sıralardan uzaklaşmak için Alanya 1221 ile karşılaşacak. Takım, ceza nedeniyle birçok oyuncusundan yoksun olarak mücadele verecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Futbol Federasyonu'nun liglerde başlattığı bahis soruşturmasından önce son olarak evinde Balıkesirspor'a 1-0 yenilip düşme hattına gerileyen Altay yarın deplasmanda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Alanya 1221 ile önemli 90 dakikada kozlarını paylaşacak. Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı Oğuzhan Demir yönetecek.

Toplam 8 oyuncusu hak mahrumiyeti cezası alan, borçları nedeniyle transfer yasaklısı olan siyah-beyazlı takımda bahis soruşturması nedeniyle sezonu kapatan Murat Uluç, Onur Efe ve Ali Kızılkuyu'nun yanı sıra Caner, İsa, Oktay, kaleciler Ulaş ve Ozan forma giyemeyecek. İzmir ekibinin kalesini Semih koruyacak. Kadrodaki alternatif sıkıntısı yüzünden altyapıdan A takıma alınan gençlerin kadroda yer alması bekleniyor. Ligde 6 puanla 14'üncü sırada yer alan Altay, 9 puanı bulunan 11'inci basamaktaki Alanya ekibini yakalamak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar

Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, apar topar gözaltına alındı
İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı

Evrim Akın'dan iddiaların seyrini değiştirecek paylaşım
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.