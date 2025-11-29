Altay, Deplasmanda Alanya ile Kritik Maçta Karşılaşacak

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Futbol Federasyonu'nun liglerde başlattığı bahis soruşturmasından önce son olarak evinde Balıkesirspor'a 1-0 yenilip düşme hattına gerileyen Altay yarın deplasmanda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Alanya 1221 ile önemli 90 dakikada kozlarını paylaşacak. Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı Oğuzhan Demir yönetecek.

Toplam 8 oyuncusu hak mahrumiyeti cezası alan, borçları nedeniyle transfer yasaklısı olan siyah-beyazlı takımda bahis soruşturması nedeniyle sezonu kapatan Murat Uluç, Onur Efe ve Ali Kızılkuyu'nun yanı sıra Caner, İsa, Oktay, kaleciler Ulaş ve Ozan forma giyemeyecek. İzmir ekibinin kalesini Semih koruyacak. Kadrodaki alternatif sıkıntısı yüzünden altyapıdan A takıma alınan gençlerin kadroda yer alması bekleniyor. Ligde 6 puanla 14'üncü sırada yer alan Altay, 9 puanı bulunan 11'inci basamaktaki Alanya ekibini yakalamak istiyor.