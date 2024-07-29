Altay, Deniz Kadah ile sözleşme yeniledi

Altay, 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Deniz Kadah ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini duyurdu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, ligin başlamasına kısa bir süre kala iç transferde yoğun mesai harcamaya devam ediyor. 2021-2022 sezonunun devre arasından bu yana transfer tahtası kapalı olan ve mali açıdan tarihinin en kötü kötü günlerini yaşayan siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde gol yollarında problem yaşamamak için harekete geçti. Bu süreçte geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona eren Deniz Kadah ile masaya oturan Altay, tecrübeli oyuncu ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanınca 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni kontrat imzaladı. Böylece İzmir ekibi, kaleci Ozan Evrim Özenç'in ardından Deniz Kadah'ın da sözleşmesini uzatarak takımda kalmasını sağladı.

Öte yandan Ozan'ın ardından Deniz'in de kampa katılması, Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan'ın forvet ve kaleci bölgesinde elini rahatlattı. - İZMİR