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Altay Üç Futbolcuyla Yeniden Anlaştı

Altay Üç Futbolcuyla Yeniden Anlaştı
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3. Lig ekibi Altay, serbest kalan orta saha Ali Kızılkuyu, santrfor Onur Yıldız ve stoper Yunus Efe Sarıkaya ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Transfer yasağı süren kulüpte Ceyhun, Özgür ve Sefa'nın dönüşü için de görüşmeler sürüyor.

3'ÜNCÜ Lig ekiplerinden Altay, iç transferde 3 futbolcuyla 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılarda serbest kaldıktan sonra yeniden anlaşma sağlanan isimler orta saha Ali Kızılkuyu, santrfor Onur Yıldız ve stoper Yunus Efe Sarıkaya oldu. Bir süredir antrenmanlarda yer alan Ali ve Onur'un kontrat yenilemesi bekleniyordu. Alanyaspor'un futbolcusu olan Yunus Efe ise yuvaya dönüşü ise sürpriz oldu.

YUNUS EFE ANLAŞTI

Genç defans oyuncusu Yunus Efe'nin yaz döneminde kendisine kulüp bulamadığı ve altyapısından yetiştiği Altay'la yeniden anlaştığı ifade edildi. Transfer yasağı devam eden siyah-beyazlılarda transfer döneminin bitimine saatler kala deneyimli oyunculardan Ceyhun, Özgür ve Sefa'nın da takıma dönmesi için çalışmalar devam ediyor. İzmir ekibinde Emre, Hikmet ve Ege sözleşmelerini feshetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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