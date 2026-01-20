Haberler

Altay'da Başkan Sinan Kanlı, Mahmut Özgener ile bir araya geldi

Altay Başkanı Sinan Kanlı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya gelerek takım için destek istemek amacıyla görüştü. Tecrübeli futbolcular Deniz Kadah ve Ceyhun Gülselam'ın da katıldığı toplantıda, futbolculara ödemelerle ilgili destek arayışında oldukları belirtildi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 4'te 4 yaptıktan sonra son 2 maçını kaybeden Altay'da Başkan Sinan Kanlı, takımın tecrübeli futbolcuları Deniz Kadah ve Ceyhun Gülselam'la birlikte siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen panelde gerçekleşen buluşmayla ilgili Başkan Sinan Kanlı açıklamalarda bulundu.

Altay Başkanı Kanlı, "Camiamızın büyüğü ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut Özgener ile bir araya geldik. Sayın Mahmut Özgener, takımımızı yakından ve sürekli takip ettiğini özellikle vurgularken; Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah nezdinde tüm takımımıza başarı dileklerini iletti" dedi. Futbolculara yapılması gereken ödemeler konusunda yönetimin Mahmut Özgener'in desteğini beklediği ifade edildi. Öte yandan altyapıdan yetişen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Çınar Taha Aydöner, profesyonel sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
