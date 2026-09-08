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Altay'dan alt liglere VAR talebi

Altay'dan alt liglere VAR talebi
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3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında evinde penaltıdan yediği golle Denizli İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan Altay'da genel menajer Atakan Atalay, alt liglerde de VAR uygulamasının devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında evinde penaltıdan yediği golle Denizli İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan Altay'da genel menajer Atakan Atalay, alt liglerde de VAR uygulamasının devreye girmesi gerektiğini vurguladı. Transfer yasağı nedeniyle tamamı altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden siyah-beyazlılar, ilk sınavında Denizli ekibi karşısında 77'nci dakikada penaltıdan yediği golle 1 puana razı oldu. Müsabakada skandal bir penaltı kararı verildiğini savunan Altay Genel Menajeri Atakan Atalay, "Pozisyonun penaltıyla alakası olmadığını düşünüyoruz. Sözde milyonlarca liralık bütçeler ve yatırımlarla geliştirildiği söylenen ülkemiz futbolunda ne yazık ki kaynaklar sadece üst liglerde harcanıyor" dedi.

'BASİT BİR POZİSYONU SÜZEBİLECEK SEVİYEDE HAKEM YETİŞTİREMİYORSAK, ALT LİGLERE DE VAR SİSTEMİNİ GETİRMEK ZORUNDASINIZ'

Atalay, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Eğer basit bir pozisyonu süzebilecek seviyede hakem yetiştiremiyorsak, alt liglere de VAR sistemini getirmek zorundasınız. Stadyumlara 8 kamera ve merkeze ekstra VAR odaları kurmak, bu konuda uzman personeller yetiştirmek, devasa bütçelerin içerisinde bu kadar zor olmamalı. Ülke futbolu iki bacaklı pozisyonda. Bir bacak Süper Lig ve 1'inci Lig'de sınırlı sayıda takıma yüksek bütçelerle çalışıp semirirken, diğer bacak yaklaşık 90 takımın bulunduğu noktada zayıflıktan kırılmak üzere. Geldiğimiz noktada bu mantıkla ülke futbolunun geliştiğini söyleyemeyiz. Sadece üst iki ligin yoğun makyajla iyi görünebildiğini söyleyebiliriz. Bugün kaybolan 2 puana yarın fazlasıyla ihtiyacımız olabilir ve bunu tabi ki kimse telafi edemeyecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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