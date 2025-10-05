Haberler

Altay'dan 22 yıl sonra kötü bir ilk

Altay'dan 22 yıl sonra kötü bir ilk
Haberler
Haberler
TFF 3. Lig'de mücadele eden Türk futbolunun önemli kulüplerinden biri olan Altay, 22 yıl aradan sonra sezonun ilk 5 maçında galibiyet elde edemedi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Bornova 1877 ile 1-1 berabere kalan Türk futbolunun önemli kulüplerinden biri olan Altay, 22 yıl aradan sonra sezonun ilk 5 maçında galibiyet yüzü göremedi.

İLK 5 HAFTADA KAZANAMADI

İlk 5 haftada Uşakspor (D), Denizli İdmanyurdu (D) ve Eskişehirspor'a yenilip, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Bornova 1877 (D) ile berabere kalan İzmir temsilcisi, en son 2003-04 sezonunda ilk 5 maçında galip gelememişti. O sezon siyah-beyazlılar, İzmirspor ve Kayseri Erciyespor'a mağlup olup; Kocaelispor, Adana Demirspor (D) ve Karşıyaka (D) ile yenişememişti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Bornova 1877 maçının ilk yarısını 1-0 geride kapatıp, ikinci devrede 44 yaşındaki santrfor Murat Uluç'un golüyle skora denge getiren siyah-beyazlılar, sahadan 1 puanla ayrılarak 2 puana ulaştı. Takımın başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Yusuf Şimşek, ilk puanını aldı. Ligde 5'inci haftayı da düşme hattında tamamlayan Altay önümüzdeki hafta cumartesi günü İzmir Atatürk Stadı'nda Söke 1970'i ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
