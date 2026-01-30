Haberler

Altay'da Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı

Altay'da Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek ile sözleşme karşılıklı anlaşarak feshedildi. Şimşek, takımın başında çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yarın deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaşacak Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek'le yollar bugün resmen ayrıldı. Siyah-beyazlı yönetimle bir araya gelen tecrübeli teknik adam sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Teknik patron Şimşek'in kontratının feshi Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirildi. Altay'daki ikinci dönemi sona eren Şimşek, takımın başında çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet görerek 1.33 puan ortalaması yakaladı. Yusuf Şimşek, siyah-beyazlılarda Ramazan Kurşunlu'nun yerine 4'üncü haftada göreve gelmişti. Altay yönetiminin yeni teknik direktör arayışlarına başladığı ifade edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
