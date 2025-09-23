Haberler

Altay'da Yusuf Şimşek Dönemi Başlıyor

Altay'da Yusuf Şimşek Dönemi Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 4. Grup takımlarından Altay, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getirdi. Taraftarlar bu ismi desteklerken, Şimşek daha önce Altay'da geçirdiği süreyi ve hedeflerini paylaştı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'in getirilmesi taraftarlar tarafından doğru hamle olarak yorumlandı. Altaylıların büyük bölümü, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya varılmasını destekleyen ifadelerde bulundu. Siyah-beyazlı kulüpte daha önce 2023-24 sezonunda 1'inci Lig'de 48 gün görevde kalan Yusuf Şimşek; 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 1.8 puan ortalaması yakalamıştı. O sezon kadronun dağılmasını gerekçe göstererek ikinci yarının başında istifa eden Şimşek, 1 yıl 8 ay sonra İzmir ekibine döndü.

Yusuf Şimşek'in istifası sonrası 1'inci Lig'den düşen Altay, geçen sezon da 2'nci Lig'e tutunamadı. Bu sezon 3'üncü Lig'e kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım 3 maçta 1 puan toplayıp düşme hattında kaldı. Transfer yasaklısı Altay'ın başındaki ilk sınavına pazar günü İzmir'de Eskişehirspor karşısında çıkacak tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce de birlikte yol yürüdüğümüz Altay Spor Kulübü ile yeniden buluştuk. Bu güzel camiaya tekrar katkı sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Yeni yolculuğumuz hayırlı olsun. Birlikte yüksek hedeflere" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Katie Price'ın son hali korkuttu: Hızla zayıflıyor, nedeni bilinmiyor

Ünlü ismin son hali korkuttu: Hızla zayıflıyor, nedeni bilinmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un Erden Timur'a söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur'a söyledikleri yeniden gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.