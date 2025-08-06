Altay'da Yönetim Değişikliği Sonrası Hazırlık Maçları Devam Ediyor

Altay'da Yönetim Değişikliği Sonrası Hazırlık Maçları Devam Ediyor
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TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Altay'da olağanüstü genel kurul sonrası teknik direktör Ramazan Kurşunlu, takımın hazırlıklarına devam ettiklerini açıkladı. İlk hazırlık maçı Bucaspor ile yapılacak.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da yönetimin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından gözler siyah-beyazlı takıma çevrildi. Başkan Yüksel Gürüz geri plana çekildiği siyah-beyazlı kulüpte 16 Ağustos'taki kongreye kadar yönetimi Sinan Kanlı devralırken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu yönetim değişikliğinin kendilerini olumsuz etkilemeyeceğini dile getirdi.

"Biz görevimizin başındayız" diyen Kurşunlu, "Çalışmalarımız devam ediyor. Yönetimlerde bayrak değişimi her dönemde olabiliyor. Gidenlerin de emekli oldu, gelenler de emek veriyor. Giden oyuncuların dönmesi için görüşmeler sürüyor. Onları 4 gözle bekliyoruz. Bizler işimize bakacağız. Bu camianın evladıyız. Sahada takımı en iyi şekilde hazırlayıp lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

İLK HAZIRLIK MAÇI BUCASPOR'LA

Altay yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını cuma günü Bucaspor 1928'le oynayacak. Yeni Buca Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, salı günü ise Tire'de Tire 2021 FK ile özel provaya çıkacak. 15 Ağustos'tan sonra Afyon'da kampa girecek Altay, burada da 4-5 hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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