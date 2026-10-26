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Altay'da Tuna Üzümcü 5-0'lık yenilgiyi reaksiyon eksikliğine bağladı

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Altay'da Tuna Üzümcü 5-0'lık yenilgiyi reaksiyon eksikliğine bağladı
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Altay, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Eskişehirspor'a 4-1 ve Balıkesirspor'a 5-0 yenildiği son iki maçın ardından bireysel hatalara çözüm arıyor. Tuna Üzümcü, Balıkesirspor maçında 5 gol yemesine karşın yalnızca 1 sarı kart gören oyunculardan reaksiyon beklediğini söyledi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki son 2 maçında Eskişehirspor'a 4-1, Balıkesirspor'a 5-0 (D) yenilerek yara alan Altay'da teknik ekip bireysel hataların önüne geçmek için çözüm arayışına girdi. Yüksek bütçeli rakiplere karşı mücadele etmenin takımda bireysel hata oranını artırdığını dile getiren teknik direktör Tuna Üzümcü, "Tecrübesiz bir takımız. Oyunu çirkinleştirmeden, skora bakmadan oyuncularımızın gelişimini hedefliyoruz. Çok kısa sürede tecrübe kazanılmıyor. Böyle kazalar olacak. Tecrübe kazanacaklar. Taraftarımızın tek isteği formanın ıslanması. Buna devam etmemiz lazım" dedi.

Son olarak 5-0 kaybettikleri Balıkesirspor randevusunda siyah-beyazlı takımda sadece 1 oyuncunun sarı kart gördüğünü hatırlatan Tuna Üzümcü, "Böyle bir skora isyan eden oyuncu grubu istiyorum. 5 gol yemişiz, tek sarı kart var. Kimseden mi reaksiyon olmaz. Galibiyet, yenilgi, beraberlik bunlar futbolda var ama bu kadar gol yiyecek bir takım değiliz. Bireysel hataların önüne geçmemiz gerekiyor. Bir arada maç yaparak, oyuncu grubunun gelişmesini beklemek zorundayız. Şu ana kadar skor odaklı oynamadık. Sabırlı olmak zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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