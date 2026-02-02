Haberler

Altay'da Yusuf Şimşek yönetime yüklendi

3. Lig 4. Grup ekibi Altay'da, Teknik Direktör Yusuf Şimşek, yönetimin zorlaması nedeniyle istifa etti. Ödeme problemleri ve takımın içinde bulunduğu zor koşullardan dolayı bu kararı almak zorunda kaldığını belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da cumartesi günü deplasmanda 2-1 yenilgiyle sonuçlanan Eskişehirspor maçından bir gün önce istifa eden Teknik Direktör Yusuf Şimşek, yönetimin zorlaması nedeniyle görevi bırakmak zorunda kaldığını ileri sürdü. "Ben çok istememe rağmen yöneticilerimiz bizim kalmamızı istemediler" diyen tecrübeli teknik adam, "Devre arasına girerken hak edilmiş 2 maaş ve 4 maç priminden 1 lira bile ödeme yapılmasa da antrenmanları sürdürdük. Ödeme istediğimizde, 'Bende para var, vermeyeceğim. Çünkü bu bir ölü yatarım' cevabı almamıza rağmen umudumuzu yitirmeden savaşmaya devam ettik. Bize prim ödeyemeyeceğini söyleyip, Eskişehir'e prim götürerek maç gecesi dağıtması bile bunun en büyük kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Kulüpte yaklaşık 1 aydır aşçı ve masör bulunmadığını, başarılarının değersizleştirildiğini ve hiçbir iyi niyet göremediklerini kaydeden Teknik Direktör Şimşek, "Benim ücretimi erteleyin ancak ekibimin maaşını ödeyin ya da kısa süreli evrak verin seçeneklerimden yanıt alamayınca bu kararı almak zorunda kaldım. Bu iş para işi olmaktan çıktı. Ben para için bıraktı diyenlere rağmen, hak etmiş olduğumuz yaklaşık 2 milyon TL'yi almadan, karşılıksız bırakarak ayrılmak zorunda kaldım. Beni ve ekibimi suçluymuş gibi gösterip kendilerini kahraman gibi göstermeye çalışanlara rağbet edilmemesi için ve gördüğüm lüzum üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım" ifadelerine yer verdi. Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın arası, deneyimli çalıştırıcının aralık ayında kulübün durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle gerilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
