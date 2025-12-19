Altay'da başkan Kanlı'dan Yusuf Şimşek'e cevap: Haddini aştığını düşünüyorum

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 3'te 3 yaparak çıkışa geçen Altay'da 26 Aralık'ta yapılacak kongrede görevi bırakmaya hazırlanan başkan Sinan Kanlı, katıldığı bir canlı yayındaki açıklamaları nedeniyle teknik direktör Yusuf Şimşek'e büyük tepki gösterdi. Yusuf Şimşek, katıldığı yayında takımda 5 oyuncunun alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekip serbest kalma tehlikesi yaşadığını, teknik ekip ve personelin maaşlarının ödenmediğini, ödemeler yapılmazsa istifa edeceğinin sinyali vermişti. Başkan Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak Şimşek'in açıklamalarına yanıt verdi.

Yusuf Şimşek'in kendilerine haber vermeden bu yayına katıldığını belirten Altay Başkanı Kanlı, "Haddini aştığını düşünüyorum. Sen bize sordun mu, müsaade aldın mı? Yusuf Şimşek'e geçmiş dönemden kalan 800 bin TL alacağıyla beraber 3 milyon TL'ye yakın ödeme yaptım. Bu algıdır. Güvendiğimiz hoca kalkıyor, 'Personel maaş almıyor, biz almıyoruz' diyor. Sanane baba. Sen topunu oynat. Maçını kazan, geri gel. Herkes işini yapacak. Yusuf hoca benim gözümde sınıfta kalmıştır. Teknik direktörlüğü bitirdiğinde yönetimde yer vermek lazım. Yine de Altay'ın hocası olduğu için başımızın üstünde yeri var" diye konuştu.

'BİZDEN DESTUR ALMAK ZORUNDADIR'

Yönetim olarak teknik ekibe karışmadıklarını ancak Yusuf Şimşek'in idari işlere karıştığını ifade eden Altay Başkanı Sinan Kanlı, "İdari işlere karışmaması gerekiyordu. Yıllarını Türk futboluna vermiş biri olarak kulübün mali ve idari işlerini ortaya dökmesi yanlış. Bu açıklamaları yapmadan bizden destur almak zorundadır. Sportif açıdan konuşsa rahatsız edecek durum değildir. Sen 2,5 aydır buradasın hoca. Mali işler senin işin değil. Herkes işini yapacak. Teknik ekibin bizden 1 aylık alacağı mevcuttur; 1 maaş, 2 prim ödemişiz. Personelin de 1 maaş alacağı var. Onu da gitmeden ödeyeceğiz. Dışarıya karşı dik durabiliyoruz, içeriden fili parçalayarak yemeye çalışıyorlar. FIFA dosyasıyla, topçusuyla, hocasıyla ayrı uğraşıyoruz. Paraları takımdaki oyuncular yerine FIFA dosyalarına harcayarak doğru olanı yaptık" dedi.

'KALECİ OZAN CEZA ALIP İHTAR ÇEKTİ'

Kulübe ihtar çeken isimlerden birinin kaleci Ozan Evrim Özenç olduğunu dile getiren Altay Başkanı Kanlı, "Ozan 2 maç oynadı. Bahisten ceza aldı. Boşlukta gitti ihtar çekti, 9 milyon TL sözleşmesi var. Alanya 1221 takımının maliyeti 6 milyon TL. Bu sözleşmeleri ben mi yaptım? Transfer tahtamız kapalı bir kulüpte bu kadar da insanların üstüne gidilmemeli. Ozan'a Tire maçında kadroda olmamasına rağmen prim ödedim, motive olsun diye. İki maç oynamış, bahisten ceza almış üstüne ihtar çekip benim paramı verin diyor. Bu nasıl bir arsızlıktır. Ceyhun; 300-400 dakika oynamış, ihtar çekiyor. İlk 11 maçta 1 galibiyet almış takımda ihtar çekmeye utanırsın. Onların ailesi, kız arkadaşları varsa herkesin çoluğu çocuğu var. Altay'ın çocuğuydunuz siz. Her şeyi cebimizden kendimiz finansa ettik. Hepsini bağışlayacağım. İstifa ettikten sonra da prim ödedik. Kim ki benim iyi niyetimi sorguluyorsa, en büyük hadsiz odur. Ben size güvenmedim. İyi ki gittim FIFA'ya ödeme yaptım. Keşke bizim kadar camia da futbolcularımız da dik dursaydı. Nankörlüğü dışardan değil, içeride yaşıyorum" ifadelerine yer verdi.

YUSUF ŞİMŞEK'İN KADERİ MERAK KONUSU

Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın açıklamalarının ardından teknik direktör Yusuf Şimşek, söylediği sözlerin arkasında olduğunu; Kanlı ile ilgili kötü bir kelime kullanmadığını dile getirdi. Detaylı bir açıklama yapacağını duyuran Yusuf Şimşek'in kulüpteki geleceği merak konusu oldu. Siyah-beyazlı kulüpte sözleşmesi sezon sonu bitecek tecrübeli teknik adamın görevde kalıp kalmayacağına kongrede kulübün başına geçecek yeni yönetimin karar vermesi bekleniyor. Öte yandan yarın deplasmanda oynanması gereken Afyonspor karşılaşması pazar gününe ertelendi.