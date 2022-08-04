Altay'da Sinan Kaloğlu gençlere inanıyor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, bu sezon altyapıdan yeni yetenekler çıkararak Türk futboluna armağan edeceklerini dile getirdi. Transfer yasağı nedeniyle yeni sezonda genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele edecek siyah-beyazlı takımın genç çalıştırıcısı, kulübün tesislerinde düzenlenen basın toplantısında hedeflerinin ligde kalmak olacağını yineledi. Sinan Kaloğlu, " Altay'da bu sezon parlayacak ve milli takıma gidecek oyuncular olacak. Şu an için isim vermek istemiyorum ama yakında bu gençleri tüm futbolseverler görecek. Sezon içinde içlerinden sivrilen oyuncular olacak. Kulübümüzde yeni Kazımcan'lar çıkacaktır" diye konuştu.

Kamp döneminde toplam 40 oyuncu ile çalıştıklarını, bazı gençlerin altyapıya döndüğü belirten teknik patron Sinan Kaloğlu, "Toplam 9 hazırlık maçı yaptık ve gençlerin hepsine şans verdik. Takımda ilk defa ağırlık çalışan ve profesyonel taktik antrenmanı yapan gençler vardı. Onların kaslarını güçlendirmek için 16 dayanıklılık, 16 taktik antrenmanı yaptık. Çok şükür hiç sakatlık yaşamadık. Sahada mücadeleci koşan bir takım olacak. İlk 8 maç zorlu rakiplerle oynayacağız. İlk 2 haftada en çok transfer yapan Samsunspor ve Pendikspor'la karşılaşacağız. Armamızı yere düşürmemeye çalışacağız. Futbol bu. İnanırsak, mücadele edersek olur. Taraftarımız en büyük gücümüz olacak" dedi.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu, Altay formasıyla 1'inci Lig'de üst üste 3 kez gol kralı olan, Süper Lig'de ise geçen sezon bitmeden kadro dışı kalıp sözleşmesini tek taraflı fesheden Marco Paixao'ya mesaj gönderdi. Portekizli 37 yaşındaki santrfora ihtiyaç duyduklarını dile getiren Kaloğlu şöyle konuştu; "Ben açıkçası Marco'nun Altay'ı farklı göreceğini düşünüyorum. Herkesin çok sevdiği bir oyuncu olduğu için böyle oyuncuların zamanı geldiğinde fedakarlık yapması gerekiyor. Para pulu düşünmeden, bizler gibi kulübe nasıl yarar sağlayacağını, futbolu nasıl noktalayacağını düşünmesi lazım." Öte yandan Altay'ın yeniden anlaşmak istediği forvet Bamba, bir süredir antrenmanlara çıktığı CSKA Sofya ile resmi sözleşme imzaladı.