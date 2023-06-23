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Altay'da serbest kalan yabancı oyunculara talip çıkıyor

Altay'da serbest kalan yabancı oyunculara talip çıkıyor

Spor Haberleri

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da alacakları ödenmemesi nedeniyle FIFA kanalıyla kulübe ihtarname gönderen ve verilen sürede paraları yatırılmayınca serbest kalma hakkı kazanan 3 yabancı oyuncuya diğer kulüpler talip olmaya başladı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da alacakları ödenmemesi nedeniyle FIFA kanalıyla kulübe ihtarname gönderen ve verilen sürede paraları yatırılmayınca serbest kalma hakkı kazanan 3 yabancı oyuncuya diğer kulüpler talip olmaya başladı. Altay formasıyla ligde 4 kez gol kralı olarak tarihe geçen Portekizli forvet Marco Paixao ile ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor ve Çorumspor'un ilgilendiği belirtildi.

Kocaelispor'un aynı zamanda yine siyah-beyazlı takımdan ayrılma tehlikesi bulunan İranlı sol bek Mohammad Naderi'yi de gündemine aldığı kaydedildi. Sözleşmesini feshetme hakkı kazanan bir diğer oyuncu olan İsveçli stoper Eric Björkander'e ise ülkesinden bazı kulüplerin talip olduğu açıklandı. İsveç basını, Björkander'e yurt dışından ve İsveç'in en üst ligi Allsvenskan'dan talipler olduğunu yazdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

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