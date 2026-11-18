Altay'da sakatlık sıkıntısı sürüyor, Sefa 5 hafta takımdan ayrı kalacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattına yaklaşan Altay'da sakatlıklar keyifleri kaçırdı. Bursa Yıldırım SK maçında ilk yarı sonunda oyundan çıkan stoper Sefa'nın arka adalesinde yırtık olduğu ve 5 hafta takımdan ayrı kalacağı, Caner'in de 6 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda aldığı mağlubiyetlerle düşme hattına yaklaşan Altay'da son dönemde yaşanan sakatlıklar keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlılarda son olarak iç sahada 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Bursa Yıldırım SK karşılaşmasında ilk yarı sonunda oyundan çıkmak zorunda kalan stoper Sefa'nın arka adalesinde yırtık olduğu ve 5 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.
Üst adalesindeki yırtık nedeniyle kadroda yer almayan sol kanat Caner'in ise 6 hafta forma giyemeyeceği bildirildi. Yine üst adale sakatlığı nedeniyle 2 haftadır kadroya alınmayan sağ bek Mert'in tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Dizinde ödem olan stoper Yunus Efe'nin ise dizinden sıvı alınarak görev yaptığı ifade edildi.