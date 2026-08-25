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Altay'da Onur Efe yeniden kadroda

Altay'da Onur Efe yeniden kadroda
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3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da sözleşmesi biten kanat oyuncusu Onur Efe, yeni sezon öncesi Gaziemir Spor ile idmanlara çıkmıştı. Resmi sözleşme imzalamayan 24 yaşındaki oyuncunun Altay'a geri döneceği açıklandı. Gaziemir Spor'un sorun çıkarmadığı ve ufak detayların çözülmesinin ardından Onur Efe'nin yeniden siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi. Altyapıdan yetişen oyuncu, geçen sezon 10 resmi maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da sözleşmesi biten kanat oyuncu Onur Efe takıma dönüyor. Yeni sezon öncesi Gaziemir Spor'la idmanlara çıkan 24 yaşındaki oyuncunun resmi sözleşme imzalamadığı ve tekrar Altay'a geleceği ifade edildi. Gaziemir'in de Onur Efe'nin dönüşü konusunda Altay'a sorun çıkarmadığı, ufak detayların çözülmesinin ardından Onur Efe'nin yeni sezonda yeniden siyah-beyazlı formayı terleteceği kaydedildi. Altay altyapısından yetişen oyuncu, geçen sezon İzmir ekibinde 10 resmi maça çıktı. Toplam 900 dakika süre alan Onur Efe; 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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